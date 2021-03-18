Столичная прокуратура помогла вернуть пенсионерке незаконно списанные деньги

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После вмешательства прокуратуры Москвы жительнице района Марьина Роща вернули деньги после ошибочного взыскания. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в одном из отделений пенсионного фонда 81-летней пенсионерке направилидокумент на взыскание более 13 миллионов рублей. Однако заявление было выдано в отношении другого лица.

— В результате указанных действий неправомерно произведены удержания половины сумм ее пенсионных начислений за январь и февраль текущего года в размере более 20 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося была поведена проверка, после которой права пенсионерки восстановили. Ей вернули удержанные деньги в полном объеме.

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