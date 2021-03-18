Группа лиц подозревается в организации экстремистского движения в СИЗО Москвы

Фото: Официальный сайт СИЗО-4

Россия, Москва, Вилюйская улица, 4к1 Карта всех событий

Группа лиц, обладающих криминальным авторитетом, подозревается в организации запрещенного на территории России движения. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Москве.

Отмечается, что в 2020 году группа организовала на территории следственного изолятора № 4 в столице ячейку международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» для пропаганды его деятельности на территории СИЗО.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

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