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Жителя Подмосковья подозревают в жестоком убийстве собственной сестры
Фото: moscow-live

Жителя Подмосковья подозревают в жестоком убийстве собственной сестры

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Московская область, Котельники Карта всех событий

Жителя Московской области подозревают в убийстве собственной сестры. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, утром 18 марта 43-летний житель Котельников во дворе дома напал на свою 40-летнюю сестру с ножом. По данным ведомства, мужчина нанес ей несколько ударов. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Подозреваемый в убийстве задержан.

Следователи провели все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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