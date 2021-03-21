Следствие считает, что дорогие часы и автомобиль Белозерцева являются частью взятки

Фото: Администрация президента РФ

Следствие считает, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в качестве взятки помимо денег получил дорогие часы и автомобиль. Об этом в воскресенье, 21 марта, заявил источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, в период с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки. Их сумма превысила 31 миллион рублей. Деньги передавались для предоставления компании «Биотэк» преимущества перед конкурентами при заключении госконтрактов.

— За оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО «Фармация» в 2020 году председатель совета директоров группы компаний "Биотэк" Шпигель Б. И. передал Белозерцеву И. А. в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который фактически находится на территории представительства Пензенской области в правительстве Российской Федерации, — цитирует слова собеседника агентства ТАСС.

По данным ведомства, осенью 2020 года Шпигель купил для Белозерцева наручные часы стоимостью 5,75 миллиона рублей по случаю избрания губернатора на новый срок. Подарок он передал с помощью посредников — водителей представительства Маркова и Черницова.

Кроме того, по данным следствия, в августе 2020 года Шпигель вместе с супругой, а также с Колосковым передали губернатору 20 миллионов рублей в качестве взятки. Посредником оказался заместитель директора представительства Федор Федотов.

Напомним, Белозерцев является губернатором Пензенской области с 2015 года.

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