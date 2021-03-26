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Сенатор Олег Мельниченко будет баллотироваться на пост губернатора Пензенской области
Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Сенатор Олег Мельниченко будет баллотироваться на пост губернатора Пензенской области

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Сенатор Олег Мельниченко собирается баллотироваться на пост губернатора Пензенской области. Об этом он сообщил в пятницу, 26 марта.

— Планирую баллотироваться, иду на выборы, — заявил сенатор.

По его словам, он собирается сосредоточиться на социально-политическом развитии региона. Также он хочет сформировать новую команду.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 23 марта подписал указ, согласно которому глава Пензенской области Иван Белозерцев освобождается от обязанностей в связи с утратой доверия. Также, согласно данному указу, член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора региона, пишет РИА Новости.

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