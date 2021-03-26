Сенатор Олег Мельниченко будет баллотироваться на пост губернатора Пензенской области

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Сенатор Олег Мельниченко собирается баллотироваться на пост губернатора Пензенской области. Об этом он сообщил в пятницу, 26 марта.

— Планирую баллотироваться, иду на выборы, — заявил сенатор.

По его словам, он собирается сосредоточиться на социально-политическом развитии региона. Также он хочет сформировать новую команду.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 23 марта подписал указ, согласно которому глава Пензенской области Иван Белозерцев освобождается от обязанностей в связи с утратой доверия. Также, согласно данному указу, член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора региона, пишет РИА Новости.

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