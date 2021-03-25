Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Евгения Лукьянова назначили послом России в Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Ранее Лукьянов занимал пост посла в Латвии. Другим указом Путин освободил Лукьянова от данной должности.
— Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Белоруссия, — говорится в указе.
Постановление опубликовали в четверг, 25 марта, на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин назначил Геннадия Бездетко новым послом России во Вьетнаме вместо Константина Внукова.
Читайте также: Путин планирует расширять географию поездок после появления антител