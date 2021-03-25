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Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Евгения Лукьянова назначили послом России в Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Лукьянов занимал пост посла в Латвии. Другим указом Путин освободил Лукьянова от данной должности.

— Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Белоруссия, — говорится в указе.

Постановление опубликовали в четверг, 25 марта, на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин назначил Геннадия Бездетко новым послом России во Вьетнаме вместо Константина Внукова.

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БелоруссияВладимир Путинпосол
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