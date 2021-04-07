Более двух миллионов рублей украли из сейфа в центре Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, набережная Академика Туполева Карта всех событий

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел на набережной Академика Туполева. Неизвестный проник в квартиру, вскрыл сейф и украл из него 2,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось о задержании подозреваемой в приготовлении еды на Вечном огне в Пушкине.

Читайте также: Полиция проводит проверку драки между двумя мужчинами в центре Москвы