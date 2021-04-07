Более двух миллионов рублей украли из сейфа в центре Москвы
Россия, Москва, набережная Академика ТуполеваКарта всех событий
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 7 апреля.
Инцидент произошел на набережной Академика Туполева. Неизвестный проник в квартиру, вскрыл сейф и украл из него 2,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее сообщалось о задержании подозреваемой в приготовлении еды на Вечном огне в Пушкине.
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