Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более двух миллионов рублей украли из сейфа в центре Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более двух миллионов рублей украли из сейфа в центре Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, набережная Академика ТуполеваКарта всех событий

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел на набережной Академика Туполева. Неизвестный проник в квартиру, вскрыл сейф и украл из него 2,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось о задержании подозреваемой в приготовлении еды на Вечном огне в Пушкине.

Читайте также: Полиция проводит проверку драки между двумя мужчинами в центре Москвы

ЦАО Москвысейфкража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Все мнения
О проекте
Читайте нас в