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Полиция задержала подозреваемую в приготовлении еды на Вечном огне в Пушкине
Фото: СК РФ

Полиция задержала подозреваемую в приготовлении еды на Вечном огне в Пушкине

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в приготовлении еды на Вечном огне в городе Пушкино Московской области. Об этом во вторник, 6 апреля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточнила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, задержанная — жительница Красноармейска 1956 года рождения. Она подозревается в приготовлении пищи на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать», расположенного в центре города Пушкино.

Возбуждено уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), сообщается в релизе ГУ МВД РФ по Московской области, поступившем в распоряжение «ВМ».

Об инциденте стало известно после появившегося в интернете видео. Правоохранители начали доследственную проверку и поиски подозреваемой.

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