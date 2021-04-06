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Полиция разыскивает женщину, которая готовила еду на Вечном огне в Пушкине
Фото: Pixabay

Полиция разыскивает женщину, которая готовила еду на Вечном огне в Пушкине

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Пушкино Карта всех событий

Правоохранители начали проверку в отношении женщины, которая готовила еду на Вечном огне в Подмосковье. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по МО Татьяна Петрова.

Об инциденте стало известно после появившегося в интернете видео. На нем видно, как некая женщина готовит еду на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать» в Пушкине.

Представитель ведомства уточнила, что сотрудниками полиции принимаются меры к установлению, розыску и задержанию правонарушительницы.

Ранее «ВМ» писала о трех подростках, которые потушили Вечный огонь в Тольятти.

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