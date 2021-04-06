Полиция разыскивает женщину, которая готовила еду на Вечном огне в Пушкине
Правоохранители начали проверку в отношении женщины, которая готовила еду на Вечном огне в Подмосковье. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по МО Татьяна Петрова.
Об инциденте стало известно после появившегося в интернете видео. На нем видно, как некая женщина готовит еду на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать» в Пушкине.
Представитель ведомства уточнила, что сотрудниками полиции принимаются меры к установлению, розыску и задержанию правонарушительницы.
Ранее «ВМ» писала о трех подростках, которые потушили Вечный огонь в Тольятти.
Читайте также: Управляющая компания затопила квартиру 89-летнего пенсионера