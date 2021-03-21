Три подростка потушили Вечный огонь в Тольятти

Фото: Владимир Смоляков

Из-за хулиганства троих подростков в парке Победы в городе Тольятти Самарской области погас Вечный огонь. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщили в городской мэрии.

Согласно данным администрации, инцидент случился вечером 20 марта. По информации местных властей, «в результате хулиганских действий» три подростка в возрасте 13–15 лет потушили Вечный огонь.

— Утром в воскресенье, 21 марта, горение Вечного огня в парке Победы восстановлено службами городского хозяйства, — говорится в сообщении.

Уточняется, что информацию об инциденте уже направили в правоохранительные органы. Полицейские разыскивают подростков, передает РИА Новости.

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