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Три подростка потушили Вечный огонь в Тольятти
Фото: Владимир Смоляков

Три подростка потушили Вечный огонь в Тольятти

Ксения Монахова

Происшествия

Из-за хулиганства троих подростков в парке Победы в городе Тольятти Самарской области погас Вечный огонь. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщили в городской мэрии.

Согласно данным администрации, инцидент случился вечером 20 марта. По информации местных властей, «в результате хулиганских действий» три подростка в возрасте 13–15 лет потушили Вечный огонь.

— Утром в воскресенье, 21 марта, горение Вечного огня в парке Победы восстановлено службами городского хозяйства, — говорится в сообщении.

Уточняется, что информацию об инциденте уже направили в правоохранительные органы. Полицейские разыскивают подростков, передает РИА Новости.

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