Найденного в квартире с мертвой матерью годовалого ребенка госпитализировали в Москве

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Годовалого ребенка, находившегося в квартире с мертвой матерью, госпитализировали в столичное медицинское учреждение. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, за жизнь маленькой девочки борются врачи.

— Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами, — цитирует слова Ярославской ТАСС.

Она подчеркнула, что ситуация взята под ее личный контроль. Ярославская уточнила, что после случившегося необходимо решить судьбу ребенка, так как у девочки остались родные.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что годовалая девочка несколько дней находилась в квартире рядом с мертвой матерью. Причины смерти женщины выясняются.

Читайте также: Дети-сироты в России будут находиться в больницах под присмотром представителей