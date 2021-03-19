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Дети-сироты в России будут находиться в больницах под присмотром представителей
Фото: pixabay.com

Дети-сироты в России будут находиться в больницах под присмотром представителей

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Дети, которые остались без попечения родителей, будут находиться в больницах под присмотром представителей. Такие меры приняли профильные ведомства после обращения в правительство РФ уполномоченного при президенте в России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Пресс-служба омбудсмена уточнила, что перечень срочных соцуслуг по сопровождению детей, находящихся на стационарном лечении, был расширен.

— Для них предусмотрена возможность дополнительного ухода при прохождении лечения в стационарных медицинских организациях, — говорится в сообщении.

По словам Анны Кузнецовой, важно проследить, чтобы эти меры «не оставались лишь на бумаге». Она выразила надежду на то, что в отношении детей, которые не могут быть на лечении в медучреждении в сопровождении родителей или законных представителей, также будут найдены решения.

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Анна Кузнецовалечениедети-сироты
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