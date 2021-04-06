Управляющая компания затопила квартиру 89-летнего пенсионера

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Россия, Москва, Балтийская улица Карта всех событий

Столичная прокуратура провела проверку по факту нанесения вреда имуществу 89-летнего пенсионера в САО. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель столицы сообщил, что его квартиру на Балтийской улице залило вследствие некачественного ремонта кровли. Руководство управляющей копании, которая должна была сделать качественный ремонт, отказалось брать на себя ответственность за случившееся. Тогда пенсионер обратился в прокуратуру.

Проверка ведомства встала на сторону пенсионера. Управляющей компании и подрядчику, выполнявшему ремонт кровли, предписано устранить последствия протечек. В отношении виновных возбуждены дела об административном нарушении.

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