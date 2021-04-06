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Прокуратура подала иск о блокировке сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации
Фото: Анна Быкова

Прокуратура подала иск о блокировке сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации

Илья Ашуров

Происшествия

Столичная прокуратура направила в Таганский суд исковое заявление о блокировке сайтов, содержащих запрещенную информацию. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о сайтах, на которых продаются поддельные сертификаты о вакцинации, а также медицинские справки. Подобные действия попадают под статью о незаконном распространении запрещенной информации, которая предусматривает административную или уголовную ответственность, отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство передало соответствующее заявление в суд.

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