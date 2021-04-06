Генпрокурор РФ поручил проверить подготовку регионов к паводкам

Фото: Пресс-служба Совфеда

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как в регионах страны выполняется законодательство по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций во время весенних паводков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 6 апреля.

В ведомстве пояснили, что минувшей зимой были обильные снегопады и промерзание почвы, поэтому в большинстве регионов сложилась паводковая обстановка. Так, в зону возможного подтопления попадает множество населенных пунктов, расположенных на территории Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья.

— В этой связи по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова организовано надзорное сопровождение проводимых органами исполнительной власти субъектов, органами местного самоуправления и уполномоченными организациями подготовительных мероприятий к прохождению весеннего паводка, — отметили в сообщении.

Уточняется, что прокуроры обратят внимание на вопрос прогнозирования наводнений, проверят готовность систем оповещения и информирования людей, а также подготовят достаточно сил и средств для ликвидации возможного паводка.

Читайте также: Супругов из Новой Москвы арестовали за истязания приемного ребенка