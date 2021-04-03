Супругов из Новой Москвы арестовали за истязания приемного ребенка

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Столичный суд отправил под стражу семейную пару, проживающую в столичном поселке Щаповское, по подозрению в издевательствах над 10-летней девочкой, над которой женщина оформила опеку. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как установило следствие, с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина, которая являлась опекуном 10-летней девочки, а также ее 47-летний муж систематически избивали ребенка.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Истязание». Также проводится проверка по статье «Халатность» в отношении сотрудников органов опеки.

Ранее сообщалось, что 30 марта в школе, расположенной в поселении Щаповское, учителя обнаружили у девочки на теле гематомы. Ребенка доставили в больницу. Девочка призналась, что побои ей нанес опекун. Помимо этого, школьница заявила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения. В свою очередь, органы социальной защиты заявили, что возьмут под контроль ситуацию с жизнеустройством ребенка.

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