Следком возбудил уголовное дело после избиения девочки в ТиНАО

Фото: СК РФ

Следком возбудил уголовное дело в связи с истязанием девочки в ТиНАО. Об этом в пятницу, 2 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представительства ведомства, уголовное дело возбуждено по статье «Истязание». Женщина, которая является опекуном девочки, подозревается в систематическом избиении своего ребенка. Также следком проведет проверку по статье «Халатность» в отношении сотрудников органов опеки.

Ранее «ВМ» писала, что 30 марта в школе, расположенной в поселении Щаповское, у девочки на теле были обнаружены гематомы. Ребенка доставили в больницу. Девочка рассказала, что побои ей нанес опекун. Также школьница заявила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения. В свою очередь, органы социальной защиты заявили, что возьмут под контроль ситуацию с жизнеустройством ребенка.

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