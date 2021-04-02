Причастные к скандалу с издевательской фразой в приговорах Арбитражного суда уволены

Фото: Пресс-служба Арбитражного суда Москвы

Сотрудники Арбитражного суда Москвы, замешанные в скандале с издевательской фразой, уволены. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 2 апреля.

Виновные в случившемся были выявлены в ходе служебной проверки. Они являются сотрудниками аппарата суда. Причастные к неэтичному поведению уже уволены.

Напомним, скандал, о котором идет речь, разразился в январе этого года. Тогда стало известно, что некоторые приговоры судьи Екатерины Игнатовой были подписаны грубой фразой с эротическим подтекстом. Слова в документах были напечатаны белым шрифтом. Они были видны только при выделении (например, в случае копирования).

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