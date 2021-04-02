Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Причастные к скандалу с издевательской фразой в приговорах Арбитражного суда уволены
Фото: Пресс-служба Арбитражного суда Москвы

Причастные к скандалу с издевательской фразой в приговорах Арбитражного суда уволены

Илья Ашуров

Происшествия

Сотрудники Арбитражного суда Москвы, замешанные в скандале с издевательской фразой, уволены. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 2 апреля.

Виновные в случившемся были выявлены в ходе служебной проверки. Они являются сотрудниками аппарата суда. Причастные к неэтичному поведению уже уволены.

Напомним, скандал, о котором идет речь, разразился в январе этого года. Тогда стало известно, что некоторые приговоры судьи Екатерины Игнатовой были подписаны грубой фразой с эротическим подтекстом. Слова в документах были напечатаны белым шрифтом. Они были видны только при выделении (например, в случае копирования).

Читайте также: Суд продлил на полгода арест сбившему на Infiniti пешеходов в центре столицы рэперу Эльмину Гулиеву

Арбитражный судскандалкрылатые фразы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Все мнения
О проекте
Читайте нас в