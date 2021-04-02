Суд продлил на полгода арест сбившему на Infiniti пешеходов в центре столицы рэперу Эльмину Гулиеву

Фото: Пресс-служба Хамовнического суда

Уголовное дело в отношении рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, рассматривалось в особом порядке. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе в пятницу, 2 апреля.

По его словам, Эльмин Гулиев, устроивший ДТП на Остоженке в сентябре прошлого года, полностью признал свою вину. В отношении его дела назначен особый порядок рассмотрения.

Сегодня, в пятницу,2 апреля, суд продлил срок заключения под стражей Гулиева на 6 месяцев. Следующее судебное заседание назначено на 14 апреля.

Напомним, авария произошла в сентябре 2020 года. Музыкант сел за руль своего Infiniti FX 37, находясь в нетрезвом состоянии. У дома 40/1 на улице Остоженке он выехал на перекресток на красный свет и врезался в Mercedes. От удара автомобиль рэпера отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов — мужчину и женщину. В аварии пострадала также пассажирка Infiniti. Все трое человек получили тяжелые травмы.

Позже Эльмин Гулиев, более известный как рэпер Эллей, рассказал об аварии. Утром 22 сентября стало известно, что музыканта задержала полиция. Правоохранители сообщили, что в крови Гулиева обнаружили наркотические вещества.

Дальнейшую судьбу музыканта решит Хамовнический суд Москвы. Все это время он находился под стражей. Рэперу может грозить от 3 до 7 лет заключения.

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