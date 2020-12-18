Суд на два месяца продлил арест рэперу Гулиеву по делу о ДТП в центре Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Остоженка, 47 Карта всех событий

Арест рэп-исполнителю Эльмину Гулиеву, который стал участником ДТП в столице, продлили на два месяца. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в Таганском суде столицы.

— Постановлением суда Эльмину Гулиеву продлен срок содержания под стражей до 21 февраля 2021 года, — приводит сообщение суда агентство городских новостей «Москва».

В конце сентября 2020 года два автомобиля столкнулись в районе дома № 47 на улице Остоженке. Одна из машин выскочила на тротуар, наехала на пешеходов и протаранила здание. Позднее полиция сообщила, что в результате ДТП пострадали три человека.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу с тяжелыми повреждениями позвоночника, переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. Также одна женщина получила открытый перелом ноги и лишилась левой лодыжки. Еще одну пострадавшую госпитализировали с переломом таза и сотрясением мозга.

За рулем «Инфинити» находился Эльмин Гулиев, более известный как рэпер Эллей. Утром 22 сентября стало известно, что его задержала полиция. Правоохранители сообщили, что в крови Гулиева обнаружили наркотические вещества.

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