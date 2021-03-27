Путина попросили помочь разобраться с Моргенштерном

Рэпер Моргенштерн, по мнению общественника, развращает молодежь / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Член общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты и основатель движения по борьбе с алкоголем и наркотиками «АнтиДилер» Дмитрий Носов попросил президента РФ Владимира Путина привлечь рэпера Моргенштерна к ответственности. Об этом он сказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Общественник отметил, что в своих песнях рэпер открыто пропагандирует наркотики, детскую порнографию, призывает девушек к порнографическим действиям.

— Общественность, лидеры мнений возмущены: мы получаем миллионы обращений с просьбой разобраться в вопросе. Но разобраться в нем, наверное, можете только вы, — заявил Носов в обращению к Путину.

Также он попросил российского лидера обратиться в Генеральную прокуратуру, администрацию президента или правительство, чтобы привлечь Моргенштерна к ответственности.

Кроме того, в своем обращении Носов призвал министра обороны Сергея Шойгу разобраться, почему рэпер не служил в армии, и попросил рассмотреть возможность призвать его в ряды Вооруженных сил.

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