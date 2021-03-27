Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путина попросили помочь разобраться с Моргенштерном
Рэпер Моргенштерн, по мнению общественника, развращает молодежь / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Путина попросили помочь разобраться с Моргенштерном

Юлия Курганова

Звезды

Член общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты и основатель движения по борьбе с алкоголем и наркотиками «АнтиДилер» Дмитрий Носов попросил президента РФ Владимира Путина привлечь рэпера Моргенштерна к ответственности. Об этом он сказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Общественник отметил, что в своих песнях рэпер открыто пропагандирует наркотики, детскую порнографию, призывает девушек к порнографическим действиям.

— Общественность, лидеры мнений возмущены: мы получаем миллионы обращений с просьбой разобраться в вопросе. Но разобраться в нем, наверное, можете только вы, — заявил Носов в обращению к Путину.

Также он попросил российского лидера обратиться в Генеральную прокуратуру, администрацию президента или правительство, чтобы привлечь Моргенштерна к ответственности.

Кроме того, в своем обращении Носов призвал министра обороны Сергея Шойгу разобраться, почему рэпер не служил в армии, и попросил рассмотреть возможность призвать его в ряды Вооруженных сил.

Читайте также: «Не трогайте моего ребенка!»: Александр Васильев заступился за Моргенштерна

Владимир ПутинМоргенштернобращение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте