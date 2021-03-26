«Не трогайте моего ребенка!»: Александр Васильев заступился за Моргенштерна

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Историк моды Александр Васильев заступился за рэпера Моргенштерна. В эфире программы «Модный приговор» 35-летняя героиня Юлия раскритиковала музыкального исполнителя за внешний вид. Девушка призналась, что давно мечтает «выщипать рэперу усы».

— Не трогайте моего ребенка! — заявил в ответ главный эксперт программы.

Напомним, ранее в интернете появилась шуточная легенда, что музыкант является сыном Васильева. Такое предположение телезрители сделали после выпуска программы «Давай поженимся!», куда артист пришел в качестве главного героя. На съемках также присутствовал Александр Васильев. Пользователи Сети заметили между мужчинами поразительное сходство.

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