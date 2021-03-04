«Как бы это все бросить»: Шепелев рассказал о своих успехах на телевидении

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал своим поклонникам, как первый раз попал на телевидение и чем это потом закончилось.

— Первый раз я оказался на телевидении, когда мне по городскому телефону позвонил школьный приятель и попросил приехать зрителем на съемку (проще говоря — массовку). Было лето и людей банально не хватало. Мне тогда настолько понравилось, что потом я приходил еще и еще, записался в школу журналистики и даже начал писать материалы для молодежной программы. Мне было 15, — поделился ведущий со своими подписчиками у себя в Instagram.

Он признался, что много раз серьезно думал бросить свою работу телеведущим и уйти в бизнес, но постоянно возвращался к привычному делу.

— Не знаю, наверное, неправильно не делать то, что получается действительно хорошо, — заметил Шепелев.

Телеведущий добавил, что через неделю приступает к работе над новым большим и очень интересным шоу, о котором мечтал много лет.

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