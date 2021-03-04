Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Как бы это все бросить»: Шепелев рассказал о своих успехах на телевидении
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Как бы это все бросить»: Шепелев рассказал о своих успехах на телевидении

Анастасия Чанцева

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал своим поклонникам, как первый раз попал на телевидение и чем это потом закончилось.

— Первый раз я оказался на телевидении, когда мне по городскому телефону позвонил школьный приятель и попросил приехать зрителем на съемку (проще говоря — массовку). Было лето и людей банально не хватало. Мне тогда настолько понравилось, что потом я приходил еще и еще, записался в школу журналистики и даже начал писать материалы для молодежной программы. Мне было 15, — поделился ведущий со своими подписчиками у себя в Instagram.

Он признался, что много раз серьезно думал бросить свою работу телеведущим и уйти в бизнес, но постоянно возвращался к привычному делу.

— Не знаю, наверное, неправильно не делать то, что получается действительно хорошо, — заметил Шепелев.

Телеведущий добавил, что через неделю приступает к работе над новым большим и очень интересным шоу, о котором мечтал много лет.

Читайте также: Дмитрий Шепелев рассказал, как проходит его день

телевидениеДмитрий Шепелевкарьера
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Никита Миронов  
Никита Миронов  

В чужом монастыре русских не любят

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Все мнения
О проекте