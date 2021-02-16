Дмитрий Шепелев рассказал, как проходит его день

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в соцсетях о режиме своего дня, отметив, что полюбил ранние подъемы.

Он уточнил, что просыпается в шесть и старается проводить утро без гаджетов, чтобы «не засорять голову электронным мусором».

После этого телеведущий провожает в школу сына Платона.

— Ну а дальше каждый час расписан до самого вечера. Там и спорт, работа, встречи. Ну все, как у всех, с перерывом на обед. А в конце дня, ближе к 19:00, я ставлю телефон на зарядку и стараюсь не брать его в руки, чтобы не отвлекаться и побыть с семьей и детьми, — рассказал он в посте, опубликованном в Instagram-аккаунте.

Шепелев признался, что ложится спать ближе к полуночи и старается не читать новости перед сном.

«Ничего, скоро лялька родится — будет не до сна»; «Скоро, Дима, про сон вообще забудете. Будет живой будильник. Побудка будет и в 06:00, и раньше», — подбодрили Шепелева подписчики.

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