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«Этот парень очень хорош»: Шепелев показал, как его сын катается на сноуборде
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Этот парень очень хорош»: Шепелев показал, как его сын катается на сноуборде

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как его сын Платон мастерски катается на сноуборде. Ролик он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, мальчик в два года уже профессионально разворачивается и показывает разные элементы на снаряде.

— Этот парень очень хорош, — написал Шепелев.

Шоумен вместе с сыном уехали отдыхать вдвоем. А избранница Екатерина, которая на данный момент находится в положении, с дочкой Ладой остались ждать их дома. Телеведущий отметил, что поездки с Платоном позволяют ему еще глубже узнать своего наследника.

Так, Шепелев выяснил, что Платон боится летать, не любит ждать водителя, а также сам заказывает блюда в ресторане. Кроме того, ведущий отметил, что любит путешествия с сыном за то, что в них ребенок раскрывается с другой стороны.

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СпортДмитрий Шепелевсын
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