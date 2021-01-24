«Говорит: давай нормально играй»: Шепелев рассказал, как проводит время с сыном

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался поклонникам на нечестные игры с сыном Платоном. Ведущий признался, что он не понимает, как себя вести во время настольных игр.

— Когда поддаюсь, он говорит — давай нормально играй. Когда не поддаюсь, обижается, что проигрывает. Когда просто играю типа как повезет — все равно, угадайте, кто выигрывает?! — написал Шепелев в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что если постоянно выигрывать, то у ребенка надолго пропадет интерес к играм. Шепелев добавил, что во избежание проблем с воспитанием можно играть с сыном в снежки и догонялки.

Подписчики с интересом принялись обсуждать в комментариях пост телеведущего.

«Я не люблю проигрывать, и мой маленький гений мне поддается»; «Мне кажется, мы все сдаемся деткам на радость», — написали фолловеры.

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