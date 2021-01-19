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«Нирвана» останется в сердечке»: фанатов удивил музыкальный вкус сына Дмитрия Шепелева
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Нирвана» останется в сердечке»: фанатов удивил музыкальный вкус сына Дмитрия Шепелева

Анастасия Волоснова

Звезды

Дмитрий Шепелев выложил в своем Instagram-аккаунте ролик, в котором показал новое музыкальное увлечение своего сына. Подписчики оценили предпочтения мальчика.

На видео в новом посте певец рассказал о музыке, которую начал слушать его сын Платон. По словам певца, семилетнему мальчику нравятся песни групп «Нирвана», «Рамштайн» и других рок-исполнителей.

— Новая история о музыкальных увлечениях моего сына, — написал певец под видео.

В конце подборки Шепелев рассказал, как застал сына за прослушиванием популярной песни про мишку Gummy Bear. Певца слегка шокировал музыкальный вкус сына.

— Нравится человеку — пусть слушает. А я тем временем пойду покупать для него билет в консерваторию, — отшутился на видео Шепелев.

Подписчики, наоборот, поддержали сына певца. По их мнению, лучше слушать старую рок-классику, чем современных исполнителей.

«Хорошо еще, что Бузову не слушает»; «Нирвана» навсегда останется в его сердечке»; «Сейчас то, что они слушают, трудно назвать музыкой! Подрастет — будет слушать другое»; «Главное, что не Моргенштерн, а так — все отлично», — поделились мнением фанаты в комментариях.

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