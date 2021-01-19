Анна Снаткина поздравила мужа с юбилеем

Фото: Светлана Колоскова

Экс-резиденту Comedy Club Виктору Васильеву 19 января исполнилось 45 лет. Жена артиста Анна Снаткина поздравила его трогательными словами.

— Я благодарю Бога за то, что мы вместе уже 9 лет! Я учусь и продолжаю учиться у тебя отношению к жизни, мудрости и многим вещам, которые ты открываешь мне и во мне. Спасибо тебе за все и за наше чудо — за нашу доченьку. Мы тебя любим всей душой и всем сердцем, — написала Снаткина в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники восторженно отреагировали на поздравление: «Прекрасные слова, Анечка. Я безумно рада вашему счастью!»; «Какие же вы милые! Счастья вам!»

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