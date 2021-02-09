«Люблю время вдвоем»: Шепелев признался, что на отдыхе узнал сына с другой стороны

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал поклонникам, что многого не знал о своем сыне Платоне до совместного отдыха. Этим он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам бывшего возлюбленного Жанны Фриске, выяснилось, что мальчик боится летать, не любит ждать водителя, а также сам заказывает блюда в ресторане. Кроме того, ведущий отметил, что любит путешествия с сыном за то, что в них ребенок раскрывается с другой стороны.

Шепелев опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе с Платоном в горах после катания на сноуборде.

— А еще не смотреть на часы. Обнявшись, смотреть мальчишеское кино. Рассказывать истории и со смехом слушать детские ругательства. Рубиться в Fan of guns или «Монополию». Спорить: заказываем в номер или идем в ресторан. И кататься, кататься, кататься — с первого подъемника и до потери сил. Я люблю время вдвоем с сыном, — написал телеведущий.

Ранее Шепелев рассказал, как его дети отреагировали на новость о прибавлении в семье. Напомним, недавно сообщалось о беременности возлюбленной шоумена Екатерины Тулуповой. Телеведущий рассказал о радостном событии, упомянув, как воспитывал первого ребенка.

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