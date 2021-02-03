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«Нет, спасибо»: Шепелев рассказал, как его дети отреагировали на новость о прибавлении в семье
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Нет, спасибо»: Шепелев рассказал, как его дети отреагировали на новость о прибавлении в семье

Никита Абрамов

Звезды

У телеведущего Дмитрия Шепелева ожидается скорое пополнение в семье. Он во второй раз станет отцом. Вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой они уже растят двоих детей: Платона и Ладу. Как оказалось, дети не совсем были рады новости о скором появлении братика или сестрички.

— Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо», — рассказал Шепелев в интервью PEOPLETALK.

Однако телеведущий отметил, что спустя много месяцев дети радуются грядущему пополнению точно так же, как и родители, и ждут появления малыша «как новое приключение».

Ранее сообщалось о беременности возлюбленной Шепелева Екатерины Тулуповой. Телеведущий рассказал о радостном событии, упомянув, как воспитывал первого ребенка.

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