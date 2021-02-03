Дмитрий Шепелев вновь станет отцом

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз. По его словам, по сравнению с тем временем, когда родился первенец, он чувствует себя намного увереннее и спокойнее.

— Конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее, — рассказал Шепелев.

Также он отметил, что не допускал ошибок при воспитании первого ребенка.

— Так вот, быть спокойным и при этом любящим и включенным родителем, который не забывает о себе, — вот это, по-моему, высший пилотаж, — цитирует Шепелева PEOPLETALK.

По его словам, еще неизвестно, кто будет: мальчик или девочка. Но телеведущий со своей возлюбленной Екатериной готовы к любому развитию событий.

Также Шепелев рассказал, что старается подавать достойный пример своим детям.

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