Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Дмитрий Шепелев потерял работу в шоу из-за низких рейтингов
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

СМИ: Дмитрий Шепелев потерял работу в шоу из-за низких рейтингов

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев потерял работу на телеканале ТНТ. Детское шоу «Ты как я», ведущим которого был Шепелев, больше не выйдет в эфир.

— Из-за низких рейтингов программу не стали продлевать на второй сезон, — пишет StarHit со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что ведущий пробовался на другой проект МАМА LIVE, который также посвящен звездным родителям и их детям. Однако вместо него приняли актера Ивана Пышненко.

Шепелев очень гордился своим участием в передаче «Ты как я». Также он отмечал, что о такой работе ему не стыдно было рассказывать своему сыну Платону.

Читайте также: «Говорит: давай нормально играй»: Шепелев рассказал, как проводит время с сыном

телеканал ТНТДмитрий Шепелевкарьера
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Все мнения
О проекте