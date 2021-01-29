СМИ: Дмитрий Шепелев потерял работу в шоу из-за низких рейтингов
Телеведущий Дмитрий Шепелев потерял работу на телеканале ТНТ. Детское шоу «Ты как я», ведущим которого был Шепелев, больше не выйдет в эфир.
— Из-за низких рейтингов программу не стали продлевать на второй сезон, — пишет StarHit со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что ведущий пробовался на другой проект МАМА LIVE, который также посвящен звездным родителям и их детям. Однако вместо него приняли актера Ивана Пышненко.
Шепелев очень гордился своим участием в передаче «Ты как я». Также он отмечал, что о такой работе ему не стыдно было рассказывать своему сыну Платону.
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