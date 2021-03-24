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Полиция задержала группу пьяных людей, подозреваемых в вандализме
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Полиция задержала группу пьяных людей, подозреваемых в вандализме

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в вандализме. Об этом в среду, 24 марта, сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

По предварительным данным, трое безработных уроженцев ближнего зарубежья, будучи в пьяном состоянии, разбили стекла на нескольких остановках общественного транспорта, расположенных на Волгоградском проспекте.

Материальный ущерб городу составил 55 тысяч рублей. На данный момент в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

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