Четырехметровый провал образовался в центре Москвы в результате падения грунта

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Россия, Москва, Поварская улица, 5с1 Карта всех событий

В центре столице в районе Арбат произошел провал грунта. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столицы, 24 марта.

Известно, что грунт провалился вблизи дома 5 на Поварской улице. Длинна провала составила четыре метра. По предварительным данным пострадавших нет.

Ранее «ВМ» сообщала, что в ночь на 17 марта в одном из дворов Басманного района Москвы произошел провал грунта.

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