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Двое мужчин подрались из-за девушки в центре Москвы
Фото: pixabay / fsHH

Двое мужчин подрались из-за девушки в центре Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Брюсов переулок, 7 Карта всех событий

Правоохранительные органы проводят проверку по факту драки в ЦАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 7 апреля.

Об инциденте стало известно после того, как утром 6 апреля мужчина обратился в больницу с множественными ушибами лица. Выяснилось, что поздно вечером 5 апреля он подрался с бывшим парнем его девушки по адресу Брюсов переулок, дом 7. При этом заявлений от них не поступало.

Полиция проводит проверку случившегося, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось об эвакуации более сорока человек из здания детской поликлиники в Москве.

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