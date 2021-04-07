Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более сорока человек эвакуировали из здания детской поликлиники в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более сорока человек эвакуировали из здания детской поликлиники в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Союзный проспект, 12АКарта всех событий

В столице из здания детской поликлиники эвакуировали 45 человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 7 апреля.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Союзный проспект, дом № 12а. По данным источника, здание было эвакуировано полностью. Причиной эвакуации стало короткое замыкание в электрощитовой, возгорания не последовало.

Во время случившегося никто не пострадал.

Читайте также: Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы

поликлиникаэвакуацияпожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в