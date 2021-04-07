Более сорока человек эвакуировали из здания детской поликлиники в Москве
Россия, Москва, Союзный проспект, 12АКарта всех событий
В столице из здания детской поликлиники эвакуировали 45 человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 7 апреля.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу Союзный проспект, дом № 12а. По данным источника, здание было эвакуировано полностью. Причиной эвакуации стало короткое замыкание в электрощитовой, возгорания не последовало.
Во время случившегося никто не пострадал.
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