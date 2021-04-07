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Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, улица Ротерта, 4 Карта всех событий

Неэксплуатируемое здание загорелось в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом в среду, 7 апреля, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет ведомство, пожар произошел в Ярославском районе, в трехэтажном здании по адресу улица Ротерта, дом 4. Огонь распространился по кровле на площади 200 квадратных метров и по первому этажу на площади 100 квадратных метров.

К настоящему времени пожар потушен, информация о пострадавших не поступала, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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