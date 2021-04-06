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Возле станции «Красный строитель» улице Дорожной произошёл пожар
Фото: Telegram / Москва с Огоньком

Возле станции «Красный строитель» улице Дорожной произошёл пожар

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Дорожная улица, 7к3 Карта всех событий

В Чертаново на улице Дорожная, дом 7, корпус 3, произошел пожар. Очевидцы сообщают, что видят черный столб дыма. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщается, что дым исходит от горящего утеплителя. Площадь возгорания 10 квадратных метров. Рядом с местом происшествия стоит сильный запах гари.

Видео: Telegram / Москва с Огоньком

Ранее «ВМ» писала о пожаре в химической лаборатории завода на юго-востоке столицы. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание.

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