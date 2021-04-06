Москвичка обнаружила маячок в своей машине на автомойке

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Россия, Москва, Арбатецкая улица, 2с1 Карта всех событий

Москвичка обнаружила маячок в своем автомобиле во время мойки. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля, на автомойке по адресу улица Арбатецкая, дом 2, строение 11. При мойке автомобиля рабочие обнаружили плату под правым передним сиденьем. На плате была этикетка «чтобы включить щелкните пять раз».

Хозяйка машины считает, что найденная плата является маячком. Она обратилась с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка.

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