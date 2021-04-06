Пожар в квартире произошел на западе Москвы
Россия, Москва, Витебская улица, 8к1 Карта всех событий
Пожар в квартире произошел на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент случился во вторник, 6 апреля, в жилом здании по адресу Витебская улица, дом 8к1. Уточняется, что загорелась квартира на седьмом этаже.
С места пожара идет густой дым. Собеседник «ВМ» уточнил, что плотное задымление наблюдается на трех этажах дома.
Ранее сообщалось, что пожар в химической лаборатории завода потушили на юго-востоке Москвы.
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