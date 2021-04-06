Пожар в химической лаборатории завода потушили на юго-востоке Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Песчаный Карьер, 3 Карта всех событий

Пожар в химической лаборатории завода потушили на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Возгорание произошло утром во вторник, 6 апреля, на заводе по адресу улица Песчаный карьер, дом 3. На объекте наблюдалось открытое горение. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание, уточнил собеседник «ВМ».

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