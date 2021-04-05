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В ТиНАО загорелся жилой частный дом.
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ТиНАО загорелся жилой частный дом.

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Каменка Карта всех событий

Частный дом загорелся в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 5 апреля.

Инцидент произошел в деревне Каменка. Огонь охватил жилой частный дом. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. По словам источника, началось обрушение здания.

Ранее на северо-востоке Москвы произошел пожар. Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля, по адресу Новгородская улица, дом 30. По данным «ВМ» возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных.

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