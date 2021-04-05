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Стали известны подробности ДТП на Веневской улице
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Стали известны подробности ДТП на Веневской улице

Кирилл Николаев

Ростислав Зубков

Происшествия
Веневская улица.32Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в трактор на Веневской улице. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Департамент транспорта Москвы опроверг информацию о том, что автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Отмечается, что авария произошла на проезжей части. Остановка не пострадала.

Стали известны подробности ДТП на Веневской улицеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В свою очередь в пресс-службе МВД РФ уточнили, что у дома 32 по Веневской улице произошло ДТП с участием двух транспортных средств. По предварительным данным легковой автомобиль столкнулся с трактором. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД. По данному факту проводится проверка.

Напомним, инцидент произошел по адресу Веневская улица, дом 32. По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали четыре человек. На месте происшествия находятся пожарные и три машины скорой помощи. Двоих пострадавших госпитализировали, еще двое находятся на месте аварии.

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