Бывшего руководителя госпредприятия обвинили в получении крупной взятки

Фото: СК РФ / Свердловская область

В Московской области задержан бывший руководитель госпредприятия. Он обвиняется в получении крупной взятки. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

В нарушении закона подозревается бывший начальник государственной организации «Управление технического надзора капитального ремонта». По версии следствия, с сентября 2019 по апрель 2020 года обвиняемый использовал свои связи для содействия ускоренному принятию актов приемки работ по капитальному ремонту. В материалах следствия фигурируют дома, расположенные в городских округах Щелково и Ивантеевка. За свои услуги обвиняемый получил взятки на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Сообщается, что в ходе расследования дела изучено более 90 актов приемки выполненных работ. Дело по уголовной статье «Получение взятки в особо крупном размере» передано в суд.

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