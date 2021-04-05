Следком раскрыл дело об убийстве, которое было совершено в 1999 году

Фото: СК РФ

Следком раскрыл дело об убийстве, которое было совершено 22 года назад. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В убийстве обвиняется 61-летний мужчина. По словам Ивановой, в июне 1999 года он поссорился со своим приятелем. Конфликт перерос в драку, в ходе которой приятель обвиняемого потерял сознания. После этого мужчина задушил своего оппонента, а тело отвез на дачный участок в Тамбовской области, где и захоронил.

Долгое время убийство оставалось нераскрытым, а преступник пребывал на свободе. Спустя 22 года мужчину задержали, он дал признательные показания.

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