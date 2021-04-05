Мужчина, находившийся в федеральном розыске, задержан в центре столицы

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Правоохранители задержали мужчину, который находился в федеральном розыске и подозревался в попытке совершения мошенничества на крупную сумму. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МВД.

Житель столицы рассказал, что к нему обратились неизвестные люди. Они напугали его, сообщив о проверке, которая ведется в отношении него госорганами. В начале москвич поверил злоумышленникам и некоторое время пребывал в отчаянии. Тогда мошенники предложили ему свою помощь и потребовали от своей жертвы 33 миллиона рублей, чтобы «решить вопрос». При этом они заверили мужчину, что у них есть нужные связи.

Когда речь зашла о деньгах, мужчина обратился в полицию. Силовики организовали спецоперацию: мужчина будто бы согласился на условия мошенников и пришел в назначенное место, в одно из московских кафе, с деньгами. При передаче денег трое мошенников были задержаны. Еще одного причастного к данному правонарушению объявили в розыск. В апреле 2021 года полиция задержала последнего подозреваемого.

В отношении задержанного правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество».

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