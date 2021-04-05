Москвичку обманули при покупке старинных монет

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ / Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Полицейские задержали 19-летнего приезжего, который подозревается в мошенничестве с монетами. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Уточняется, что жертвой мошенника стала 44-летняя москвичка, которая обратилась в полицию. По словам женщины, на Рязанском проспекте неизвестные предложили ей купить золотые монеты царских времен. Вместе они прошли в ломбард, сотрудник которого подтвердил подлинность одной из монет. Москвичка согласилась на сделку и заплатила продавцу 10 тысяч рублей, а также отдала золотые серьги и мобильный телефон.

После покупки женщина решила еще раз удостовериться в подлинности монет. Она пришла в тот же ломбард, однако там ей сообщили, что монеты не содержат золота. Уточняется, что ущерб пострадавшая оценила в 25 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых. 19-летний приезжий пояснил, что в ломбарде они предъявили золотую монету. Однако при продаже подменили ее на подделку. Задержанный рассказал, что полученные у покупательницы деньги он успел потратить.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу. Полицейские устанавливают личность сообщника мужчины.

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