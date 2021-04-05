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Полицейские задержали серийного грабителя телефонов у пассажирок столичного метро
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Полицейские задержали серийного грабителя телефонов у пассажирок столичного метро

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Технопарк Карта всех событий

Полицейские по горячим следам задержали 44-летнего приезжего из ближнего зарубежья, который подозревается в серииограблений пассажирок на Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

На станции метро «Технопарк» Замоскворецкой линии к полицейскому обратилась 20-летняя девушка. Она рассказала, что неизвестный выхватил из ее рук смартфон в вагоне поезда перед закрытием дверей на станции «Автозаводская» и скрылся. Стоимость гаджета составила 50 тысяч рублей. Выяснилось, что пострадавшая является чемпионкой по бальным танцам среди юниоров.

Уже спустя несколько часов полицейским удалось задержать подозреваемого недалеко от станции метро «Царицыно». При нем правоохранители обнаружили и похищенный смартфон. Стражи порядка установили причастность мужчины к двум преступлениям, совершенным по аналогичному сценарию. В момент закрытия дверей приезжий так же выхватил из рук смартфоны у 55-летней и 29-летней женщин. Стоимость гаджетов оценили в 10 тысяч и 8 тысяч рублей. Их похититель успел продать, а деньги потратить.

По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Грабеж». Решения суда он будет дожидаться под стражей.

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