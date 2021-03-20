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В МВД рассказали, какие смартфоны чаще всего крадут в Москве
Фото: pixabay.com

В МВД рассказали, какие смартфоны чаще всего крадут в Москве

Юлия Курганова

Общество

Карманники в столице чаще других смартфонов воруют iPhone 11, iPhone XR и iPhone 12, в основном такие кражи происходят в барах и ресторанах. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

— Ежедневно в полицию поступает более 150 заявлений о краже телефонов. Чаще всего среди них оказывается iPhone 11, чуть реже — iPhone XR и iPhone 12, — рассказал собеседник корреспонденту ТАСС.

Он добавил, что кражи телефонов других производителей (например, Samsung, Xiaomi и LG) единичны.

В основном граждане лишаются своих смартфонов в барах, кафе и ресторанах. Преступники преимущественно воруют гаджеты из карманов одежды или когда человек оставляет телефон без присмотра, отметили в МВД.

Чуть реже жертвами карманников москвичи становятся на улицах, эскалаторах метро, остановках общественного транспорта и в подземных переходах.

Также отмечается, что можно можно остаться без смартфона, дав его неизвестным якобы для экстренного звонка, поэтому нужно быть внимательными.

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