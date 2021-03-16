Гость столицы украл смартфон у сотрудницы службы безопасности московского метро

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Беломорская Карта всех событий

Полицейские задержали 38-летнего уроженца ближнего зарубежья, который подозревается в краже телефона у сотрудницы службы безопасности московского метро. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

На станции «Беломорская» Замоскворецкой линии сотрудница службы безопасности увидела подозрительного мужчину с большой сумкой. Женщина остановила иностранца и попросила пройти в комнату для досмотра. Убедившись, что с содержимым сумки все в порядке, сотрудница службы безопасности московского метро отпустила мужчину.

После того как молодой человек покинул комнату для досмотра, сотрудница обнаружила пропажу своего гаджета. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника на станции «Павелецкая» и доставили в отделение.

Мужчина признался, что передал украденный телефон своему другу, который не знал, что гаджет связан с криминальной историей. Уточняется, что стоимость смартфона оценивается в 15 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться под стражей.

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